Andante obriga a trocar cartões

Novos bilhetes e passes são apresentados esta sexta-feira na Trofa. Utentes têm prazo para proceder à substituição gratuita.

Os cartões Andante estarão à venda a partir de segunda-feira com uma nova imagem e uma tecnologia mais avançada. E os antigos terão de ser trocados no prazo de seis meses para os títulos de viagem ocasionais e de um ano no caso dos passes, de forma gratuita. Além disso, os cartões azuis passam a ser válidos durante um ano a partir da aquisição e os cartões de plástico, que serão agora prateados, durante cinco anos.

