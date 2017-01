Aprovado arrendamento do Cinema Batalha por 25 anos

Hoje às 15:02 Facebook

A Câmara do Porto aprovou, esta terça-feira, por unanimidade o contrato de arrendamento do Cinema Batalha por 25 anos e 10 mil euros mensais para ali instalar a Casa do Cinema, com projeção de filmes, investigação e história.

"O importante é voltar a ter cinema na cidade. Este equipamento é absolutamente crucial também para a reabilitação daquela zona [da Baixa do Porto]. Para além disso, é um edifício com um valor absolutamente simbólico para a cidade", frisou o presidente da autarquia, Rui Moreira.

Na reunião camarária pública, o autarca notou que o investimento necessário para reabilitar o edifício, ainda por calcular, "seguramente vale a pena e será dos mais consensuais na cidade".

Moreira notou que, de momento, "seria irresponsável tecer considerações" sobre o custo da obra, já que o processo está na fase de "contratação dos serviços de arquitetura" para o projeto de reabilitação do edifício, classificado como Monumento de Interesse Público

A Câmara do Porto revelou na quinta-feira ter chegado a acordo com os proprietários do Cinema Batalha para alugar o espaço e transformá-lo numa Casa do Cinema, assim que o edifício seja reabilitado com base no projeto dos arquitetos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez.

Hoje, na reunião do executivo, o independente Rui Moreira disse aos vereadores ter recebido do Ministério da Cultura "a promessa de que não haverá problema em fazer uma justa articulação [do Cinema Batalha] com a Cinemateca".

"Pretendíamos que o Estado se vinculasse connosco sobretudo relativamente ao espólio da Cinemateca", esclareceu.

Moreira reconheceu que a Câmara preferia ter adquirido o imóvel, mas "a família [proprietária do edifício] não estava interessada em vender".

Em nome dos vereadores do PS, Manuel Correia Fernandes, que tutela o pelouro do Urbanismo, elogiou o "bom termo" a que chegaram as negociações para proteger o 'Batalha' da "ruína que, cada vez mais, se acentuava".

"O imóvel estava abandonado há mais de uma década e meia, dando da cidade uma imagem deplorável. Se nada fosse feito, não demoraria que o Cinema Batalha desaparecesse da memória dos portuenses. O equipamento deve, a todo o custo, ser devidamente valorizado", frisou.

Correia Fernandes quis ainda fazer uma "declaração pessoal" na qual lembrou ter feito, ao longo dos anos em que esteve na oposição [durante o mandato do social-democrata Rui Rio], "várias intervenções sobre a urgência de recuperar o Cinema Batalha".

"Sempre sem sucesso, devido a uma desesperante inércia institucional. Ainda bem que os tempos são de mudança", vincou.

Na proposta de arrendamento do edifício, a que a Lusa teve acesso, fica definido que o prédio se destina à "instalação de um cinema municipal e para a promoção de um projeto cultural", o qual passa pelo "conhecimento sobre a História do Cinema" e pelo "apoio à investigação no domínio da História do Cinema e do pensamento crítico sobre a Imagem em Movimento".

Construído na década de 1940 e classificado como Monumento de Interesse Público em 2012, o Cinema Batalha fechou duas vezes nos últimos 17 anos.

Propriedade da empresa Neves & Pascaud, o imóvel foi sala de cinema até 2000.

Manteve-se fechado até 2006, quando reabriu como espaço cultural pelas mãos da Associação de Comerciantes do Porto (ACP).

No fim de dezembro de 2010, a ACP acabaria por entregar as chaves do edifício devido a "prejuízos mensais avultados".