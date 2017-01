Aprovados 20 milhões para novo internamento pediátrico no S. João

Inês Schreck Hoje às 12:18 Facebook

O Ministério da Saúde aprovou o plano para construção do internamento pediátrico do Hospital de S.João, no Porto. O investimento de 20 milhões de euros vai permitir tirar as crianças do atual serviço de internamento, instalado em contentores desde 2011.

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARNS) anunciou, esta manhã de quinta-feira, que o plano do Centro Hospitalar de S. João para a ala pediátrica foi aprovado pela tutela "para responder a uma situação demasiadamente precária que, desde 2011, se verificava com a instalação do internamento pediátrico do Centro Hospitalar de São João", isolado em contentores, no exterior do edifício central do Hospital.

O referido plano, acrescenta a ARSN, "para além de contemplar a instalação definitiva do internamento pediátrico em instalações condignas, vai igualmente permitir que, na mesma ala, sejam desenvolvidas áreas complementares ao Centro Materno - Infantil do Norte, nomeadamente: Serviço de Urgência Polivalente (SUP) Metropolitano, Trauma e Doente Crítico Pediátrico e Neonatal, Unidade de Queimados, Cardiologia Pediátrica (incluindo cirurgia cardíaca), Doenças Hereditárias do Metabolismo, Centro de Referência Nacional de Oncologia (em articulação com o IPO do Porto)".

Os contentores da pediatria do Hospital de S. João foram instalados para funcionarem provisoriamente enquanto se construía a ala pediátrica, designada por Joaozinho. Porém, o projeto foi esbarrando em inúmeras dificuldades financeiras e legais que não permitiram a sua concretização.

A nota da ARSN dá conta de que o investimento aprovado é da ordem dos 20 milhões de euros, o montante que administração do Hospital já havia dito ser necessário para erigir a ala pediátrica e dar condições às crianças internadas, famílias e profissionais de saúde.