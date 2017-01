Arquiteto da "Alexandre Herculano" prevê obra de 16 milhões

MIGUEL AMORIM E TIAGO RODRIGUES Hoje às 00:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Arquiteto Alexandre Alves Costa estranha ainda não ter sido consultado sobre a reabilitação da Escola Alexandre Herculano.

O arquiteto Alexandre Alves Costa, um dos autores do projeto de reabilitação da Escola Alexandre Herculano, no Porto, diz que seis milhões de euros - a verba anunciada pelo Ministério da Educação - "não chegam" para a execução da obra. Ao JN, também confessa "estranhar" não ter sido ainda consultado, estando o tema na ordem do dia e a ser motivo da troca de argumentos entre o Ministério e a Câmara do Porto.

Leia mais na edição e-paper ou na edição impressa