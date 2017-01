Assembleia Municipal do Porto aprova minuta de contrato para o Rosa Mota

Hoje às 00:21, atualizado às 00:22 Facebook

A Assembleia Municipal do Porto aprovou esta segunda-feira a minuta do contrato de reabilitação do Pavilhão Rosa Mota com o consórcio "Porto Cem por Cento Porto", que agora será remetido para visto do Tribunal de Contas (TdC).

Com 39 votos a favor e cinco contra, a minuta foi confirmada por maioria em sessão extraordinária, depois de a 27 de dezembro também ter sido aprovada em reunião de câmara.

No período de debate, quer a CDU, quer o Bloco de Esquerda, manifestaram estar contra que a gestão do equipamento deixe de ser feita pela autarquia, no entanto foram as intervenções do PSD e do presidente independente, as que mais geraram discussão.

O deputado Francisco Carrapatoso (PSD) manifestou-se favorável à concessão do Pavilhão Rosa Mora, mas lamentou o "arrastar do processo", acusando a câmara de "trapalhada", termo que, em resposta, Rui Moreira rejeitou, acusando os sociais-democratas de terem liderado a autarquia durante 12 ano e "nada terem feito".

"Ao fim de três anos e meio, estamos a resolver assuntos que vocês não resolveram", afirmou o autarca independe, somando na acusação processos ligados ao bairro Dona Leonor e mercado do Bolhão.

Rui Moreira também afirmou esta noite, quando respondia à CDU sobre a posição defendida pelos comunistas de que fosse a câmara a candidatar a reabilitação do Rosa Mota a fundos comunitários, que "relativamente a candidaturas do Portugal 2020 ter-se-á oportunidade de ver que os fundos para o Porto serão claramente insuficientes".

Quanto à minuta do contrato, esta prevê que o consórcio "Porto Cem por Cento Porto" pague à empresa municipal Porto Lazer uma renda mensal de 20 mil euros durante os 20 anos de concessão.

Em causa está a "reabilitação, requalificação e exploração do Pavilhão Rosa Mota/Palácio de Cristal a celebrar entre o município e o adjudicatário 'Porto Cem por Cento Porto'", que agora está sujeita a fiscalização prévia do TdC.

As obras de reabilitação do espaço têm um prazo de 730 dias (dois anos), a contar a partir da data do visto do TdC.

O processo será conduzido pela Porto Lazer e os trabalhadores da autarquia e da empresa municipal afetos ao Pavilhão Rosa Mota não serão transferidos para o consórcio composto pela produtora PEV-Entertainment e a construtura Lucios.

A câmara do Porto aprovou a 08 de novembro passado entregar a reabilitação e a gestão do Rosa Mota ao consórcio "Porto Cem Por Cento Porto", que numa primeira fase foi excluído do concurso, mas contestou judicialmente a decisão.

Na ocasião, em reunião camarária, Rui Moreira disse estar em causa uma decisão judicial que obrigava o júri do concurso a avaliar as propostas, lembrando ter desistido do recurso dessa sentença devido "às gravíssimas consequências" que a batalha judicial podia ter para a autarquia, relacionadas com eventuais "providências cautelares ou indemnizações".