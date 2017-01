Circulação no metro já foi normalizada

JN Ontem às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A circulação do metro do Porto sofreu atrasos em todas as linhas devido a um atropelamento ocorrido na estação da Trindade, ao final da tarde desta terça-feira.

Uma mulher, de 68 anos, foi colhida por uma composição que circulava no sentido Porto/Matosinhos. As causas da queda ao canal do metro ainda estão por apurar.

A vítima foi assistida no local e transportada para o Hospital de Santo António. Segundo uma fonte do INEM, sofreu um traumatismo torárico e outro cranioencefálico.

O atraso em todas as linhas da rede foi anunciado na instalação sonora da Trindade, estação central de todo o sistema.

O incidente aconteceu entre as 18.15 horas e as 18.20 horas. Passados cerca de 20 minutos, a circulação foi sendo restabelecida.