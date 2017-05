Avaria no sistema de semáforos do Porto "está resolvida"

Hoje às 20:48, atualizado às 20:51 Facebook

A avaria generalizada no sistema de semáforos do Porto, que esta tarde dificultou o trânsito na cidade, "está resolvida".

Segundo o gabinete de comunicação da autarquia, que avançou a informação, pelas 20.25 horas poderiam existir ainda "três ou quatro semáforos intermitentes" mas a situação encontrava-se "praticamente normalizada".

Uma avaria no sistema de semáforos do Porto condicionou o trânsito desde as 17.40 horas, tendo o "principal problema" sido detetado na Rotunda da Boavista, para onde foi destacada Polícia Municipal.

Atualmente, "o Porto tem um sistema de gestão de tráfego obsoleto e desatualizado", e que inclui "software" de 1993, sendo que a Câmara do Porto tem contratualizada a sua manutenção até ao final de 2017.

A pensar na sua substituição, está lançado um concurso, a ser publicado quinta-feira em Diário da República, para "instalação no Porto de um sistema avançado e moderno que vai custar 10 milhões de euros e que será implementado nos próximos cinco anos", anunciou a autarquia.

"Nos próximos cinco anos vai dar-se uma revolução completa no sistema de controlo do tráfego do porto, com possibilidade de intervenção remota nos sistemas (e) monitorização com câmaras", explicou a mesma fonte, acrescentando que o novo sistema "será totalmente compatível (...) com o centro de gestão integrada" inaugurado na passagem de ano.

O novo sistema obrigará "à instalação de equipamentos em toda a cidade e que trará ganhos enormes", assinalou.