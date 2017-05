"Bioblitz" volta a educar famílias para a biodiversidade do parque de Serralves

Hoje às 14:19, atualizado às 14:25 Facebook

Dezenas de famílias voltaram a percorrer os caminhos do parque de Serralves, no Porto, para conhecer e identificar espécimes de flora, fauna e fungos na quarta edição do "Bioblitz".

"A biodiversidade é um grande valor a preservar a nível mundial, mas ninguém preserva o que não conhece", disse à Lusa Elisabete Alves, coordenadora do serviço de educação ambiental de Serralves, salientando as saídas de campo com investigadores enquanto atividades tão lúdicas quanto pedagógicas.

O "Bioblitz" prossegue até às 20 horas deste domingo, com entrada gratuita e explorações por todo o parque de Serralves, em que carvalhos e pilriteiros, melros, gaios e carriças, sapos-parteiros ou salamandras-de-pintas-amarelas aguardam, entre musgos e líquenes, pela sua descoberta e identificação.

"Sempre quis ver o parque e, mal percebi na internet que havia esta atividade, vim o mais depressa possível", disse à Lusa Janek Sommer, turista alemão de 29 anos, "encantado" pelo 'habitat' de Serralves e sobretudo pelas "suas árvores velhas".

"É muito interessante andar a explorar por aí e ter investigadores a descrever as espécies que encontramos. É muito bonito", resumiu.

Eugénio e Maria Silva estavam a observar esporos de cogumelos ao microscópio quando explicaram que a visita fez-se sobretudo em benefício do filho mais velho, prestes a ingressar no curso de Biologia, para quem o mais útil da visita consistiu na "observação de micromamíferos e répteis."

Para além das observações e identificações científicas de várias espécies de plantas, animais e fungos, o "Bioblitz" conta ainda com jogos para crianças e pais, em que o objetivo será "aprender com a diversão", segundo o serviço de educação ambiental da Fundação de Serralves.