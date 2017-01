Câmara desafia pessoas a "dar a cara pelo Porto" como melhor destino europeu

Hoje às 01:01, atualizado às 01:03 Facebook

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, desafiou, quarta-feira à noite, as pessoas a darem "a cara pela cidade", empenhando-se para que seja eleita, pela terceira vez, como melhor destino europeu.

"Acho que deve haver uma emanação da cidade, não pode ser só desígnio do executivo municipal, devem também ser os portuenses a querer ganhar o prémio, porque isso causará impactos nas suas vidas", afirmou durante a apresentação da campanha "Porto -- Melhor Destino Europeu 2017".

O Porto foi nomeado para os prémios European Best Destinations 2017 (melhor destino europeu), num concurso cuja votação se realiza de 20 de janeiro até ao dia 10 de fevereiro, na Internet.

Segundo o autarca, vencer o prémio será sinónimo de mais negócio, mais trabalho, mais eventos e mais turistas.

"A cidade mudou, essa é uma realidade, mas ganhar este prémio pela terceira vez irá dar-lhe mais visibilidade e projeção internacional", frisou.

Com a mesma opinião, o presidente da Assembleia Municipal, Miguel Pereira leite, salientou que quando a "invicta se empenha nalguma coisa costuma ganhar".

Se for distinguida, essa distinção fará bem à cidade, mas também à região e ao país, dado os impactos económicos que causa.

Uma das "caras" da campanha, o artista Miguel Araújo, considerou que a cidade portuense vive uma "fase de ouro", vincando que "está com uma pujança que não se [lhe] via há anos".

Outro dos rostos, a estilista Katty Xiomara, entendeu que o Porto tem evoluído, tem imensos espaços novos, mas mantém a sua autenticidade.

"O que a distingue é a sua genuinidade e as suas tradições, isso faz dela uma cidade diferente", frisou.

A cidade, que já venceu o título de melhor destino europeu em 2012 e 2014, surge este ano entre outras 20 na lista de "pré-selecionadas".

De acordo com informação disponível na página da Internet desta iniciativa - "European Best Destinations" -, entre as 20 cidades finalistas encontram-se, além do Porto, Viena (Áustria), Berlim (Alemanha), Atenas (Grécia), Londres (Inglaterra), Bruxelas (Bélgica), Praga (República Checa), Basileia (Suíça), Stari Grad (Croácia) e Wild Taiga (Finlândia), Sozopol (Bulgária) e Gdansk (Polónia).

A lista inclui ainda as cidades de Roterdão e Amesterdão (Holanda), Milão e Roma (Itália), Paris e Bonifacio (França), San Sebastian e Madrid (Espanha).