Câmara do Porto aprova novo presidente de empresa municipal de Habitação

A Câmara do Porto decidiu esta terça-feira, com o voto contra da CDU, designar o diretor municipal da presidência, Fernando Paulo, para o lugar que era ocupado pelo socialista Manuel Pizarro como presidente da empresa municipal Domus Social.

A proposta do presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, recebeu luz verde na primeira reunião do executivo depois de o PS ter decidido avançar com um candidato próprio às autárquicas e de os socialistas Manuel Pizarro e Manuel Correia Fernandes terem devolvido os pelouros (Habitação e Ação Social e Urbanismo, respetivamente).

Na sessão, o autarca revelou que a ex-diretora municipal da presidência Raquel Maia, atualmente em "fim de mandato na Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL)", vai substituir Luís Alves como administrador executivo da empresa municipal Porto Lazer.

Rui Moreira notou ter manifestado "confiança" em Luís Alves, notando que este "manifestou vontade de sair" da Porto Lazer, na sequência da rutura entre o independente e o PS.

Assim, o autarca decidiu convidar Raquel Maia, que saiu da direção municipal da presidência em 2014, que "está em fim de mandato na APDL e se prepara para voltar à Câmara", uma decisão que não precisa de ser aprovada pelo executivo, mas que o presidente decidiu comunicar aos vereadores.

Na reunião desta terça-feira, a primeira depois do fim da coligação pós-eleitoral entre o independente e o PS, Manuel Pizarro deixou de estar do lado esquerdo de Rui Moreira e passou para a sua direita, três lugares a seguir, ficando ladeado por Manuel Aranha (vereador da Fiscalização, eleito pela lista do independente) e por Manuel Correia Fernandes (PS).

Moreira, que assumiu o pelouro da Habitação e Ação Social, manteve do seu lado direito a vice-presidente Guilhermina Rego, e Cristina Pimentel, vereadora da Mobilidade (eleita pela lista do independente), sentou-se no lugar que antes era ocupado por Manuel Pizarro.

Quanto à designação de Fernando Paulo como presidente do conselho de administração da Domus Social - a empresa que gere o parque habitacional da autarquia -, foi elogiada pela vereação.

Para Manuel Pizarro, tratou-se de uma "proposta muito sagaz".

Ricardo Almeida, do PSD, confia em Fernando Paulo para "colocar o interesse do bem comum acima de qualquer outro" na Domus Social.

"Não me parece que tal tenha acontecido nestes três anos e meio", observou.

Amorim Pereira, também eleito pelo PSD, notou que "sem as pessoas não é possível levar a cabo projetos e políticas concretas", reconhecendo em Fernando Paulo "capacidades para liderar a Domus".

Pedro Carvalho, vereador da CDU, justificou o voto contra pelo facto de defender que a presidência da empresa municipal deve ser ocupada pelo vereador da Habitação.

"Nesta reta final do mandato, tendo eu assumido o pelouro [da Habitação], não me seria possível desempenhar essa tarefa [a presidência da Domus]", justificou Rui Moreira.

Fernando Paulo, que entre 1994 e 2013 foi vereador com pelouros na Câmara de Gondomar, exercerá o cargo "sem qualquer remuneração e em acumulação de funções com o cargo de diretor municipal da presidência", refere a proposta a que a Lusa teve acesso.

No documento, o presidente da Câmara, Rui Moreira refere que Pizarro cessou funções como presidente da administração da Domus e que a autarquia, "sob proposta do seu presidente, pode designar uma individualidade de reconhecido mérito, não pertencente ao executivo municipal, para o cargo de presidente do conselho de administração".

Fernando Paulo era, desde 24 de novembro de 2015, o representante do município na Assembleia Geral da empresa e, na reunião de hoje, foi aprovada a designação da sua substituta, com o voto contra da CDU.

Guilhermina Rego, vice-presidente da autarquia e vereadora da Educação, Organização e Planeamento, Professora Doutora Guilhermina Rego é agora a representante na assembleia geral da empresa.

Os vereadores socialistas Manuel Pizarro e Manuel Correia Fernandes renunciaram oficialmente na segunda-feira, com efeitos a partir de hoje, aos pelouros que detinham na Câmara do Porto (Habitação e Ação Social e Urbanismo, respetivamente).

O independente Rui Moreira, assumiu o pelouro da Habitação e Ação Social e atribuiu o do Urbanismo a Rui Loza, independente que até agora não tinha pelouro.

A 05 de maio, o PS/Porto anunciou que Manuel Pizarro é o candidato socialista à Câmara do Porto.

A decisão do PS de avançar com um candidato próprio à Câmara do Porto surgiu um dia após a Comissão Política do movimento independente de Rui Moreira ter alertado que, "nas condições atuais, não aceita o apoio do PS", recusando "condicionalismos, porque isso coloca em causa a independência da candidatura".