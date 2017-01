Câmara do Porto toma conta do Batalha

Hoje às 18:25, atualizado às 18:39 Facebook

A Câmara do Porto vai arrendar o Cinema Batalha. O JN confirmou que a empresa proprietária da emblemática sala, a Neves & Pascaud, chegou a entendimento com a Autarquia.

"Finalmente conseguiu-se arranjar uma solução e um destino para o edifício", disse ao JN o advogado Pedro Araújo, representante da empresa. O responsável salienta que tal entendimento foi alcançado "por mérito da Câmara".

O acordo irá permitir "devolver à cidade e às pessoas um edifício que tem sido muito reclamado, de uma forma geral", acrescentou o jurista, sem, contudo, avançar com detalhes.

Rui Moreira, que na manhã desta sexta-feira vai visitar o espaço, disse ao "Público" que a mensalidade a pagar pela Autarquia será "um valor ligeiramente inferior à avaliação comercial do imóvel". De acordo com o mesmo jornal, a renda será de dez mil euros e o contrato irá vigorar por 25 anos.

A intenção da Câmara, que vai submeter o assunto a apreciação e votação na reunião de executivo da próxima terça-feira, é transformar o Batalha na Casa do Cinema. Ainda de acordo com Rui Moreira, a família proprietária "preferiu não se desfazer do imóvel", pelo que a intenção de compra, como a Autarquia chegou a ponderar, não foi para a frente.

Projetado por Artur Andrade, o edifício que havia sido inaugurado em 1947 fechou como sala de cinema em 2000. Entre 2006 e 2010 foi explorado pelo Gabinete Comércio Vivo e, depois disso, serviu de palco a escassas iniciativas culturais e até de cariz político