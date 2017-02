Câmara do Porto vai lançar concurso para construção de parque subterrâneo na Foz

Hoje às 14:11, atualizado às 14:17 Facebook

A Câmara do Porto vai lançar em março um concurso público para construção e exploração de um parque de estacionamento subterrâneo no largo Capitão Pinheiro Torres, na zona da Foz.

Em conferência de imprensa, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira afirmou que é objetivo da autarquia "abrir [o novo parque de estacionamento] ao público no verão" de 2018.

A construção do parque de estacionamento, que terá capacidade para cerca de 240 lugares, distribuídos por quatro meios pisos (como no parque da praça dos Poveiros), está orçada em três milhões de euros, que serão suportados pelo concessionário.

"É uma zona que nos parece particularmente vital", disse Moreira, acrescentando que, além do parque subterrâneo, a intervenção prevê "uma requalificação urbana relevante" naquele "espaço emblemático da Foz que, no entanto, sofreu um conjunto de pressões" que "precisa de ser resolvido".

Segundo Rui Moreira, aquela zona conhecida por Cadouços conta com "grande pressão no estacionamento, quer o estacionamento ligado ao comércio, que tem uma deficiência grande, quer de apoio aos residentes", uma vez que a maioria das habitações que existem ali não tem estacionamento.

Também na época balnear "há dificuldade de encontrar estacionamento", acrescentou.

Além do parque, a intervenção prevê a requalificação do jardim e das ruas de Cadouços e Monsenhor Manuel Marinho, até à rua da Cerca, com a eliminação do separador central que existe em frente à esquadra da PSP, para alargamento das faixas de rodagem e o alargamento dos passeios.

Este projeto, disse, "insere-se num plano de requalificação e reordenamento de toda a zona da Foz, que já começou, nomeadamente com os dois sentidos na rua Coronel Peres [junto ao mar] e aliviando a pressão na rua da Senhora da Luz, que continuará a ter circulação rodoviária".

"Vamos tentar criar uma autodisciplina, em que as pessoas que querem fazer o atravessamento provavelmente vão usar a rua Raul Peres e as pessoas que querem aceder ao comércio local, às suas habitações, restaurantes e bares que por ali existem vão continuar a usar a Senhora da Luz", sublinhou Rui Moreira.

Questionado sobre os lugares de estacionamento que existem à superfície na zona, o autarca referiu que no largo desaparecerão, mas manter-se-ão na rua Monsenhor Manuel Marinho, mas bem definidos.

"Junto à esquadra da polícia", disse, a zona ficará "com um aspeto completamente diferente, mais consentâneo".

Toda aquela zona de Cadouços será também arborizada, sendo que o local onde há anos existiu um parque infantil servirá de "zona técnica" do parque subterrâneo e de entrada no mesmo.

O projeto em causa é da responsabilidade do arquiteto André Ramos.