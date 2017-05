Câmara do Porto vai lançar concurso para obras na Alexandre Herculano

Hoje às 07:55 Facebook

O presidente da câmara do Porto apontou, esta segunda-feira à noite, que será criado um protocolo para "dar titularidade" à autarquia para lançar um concurso para obras na Secundária Alexandre Herculano e que esta pagará 15% de sete milhões de euros.

Em causa está uma escola que foi encerrada em janeiro por chover dentro das salas, tendo as aulas sido retomadas em fevereiro, depois de deslocados 300 alunos.

O equipamento é responsabilidade do Ministério da Educação e numa listagem de 2011 da Parque Escolar constam como "pendentes" obras com valor estimado em 15,8 milhões de euros.

A 31 de janeiro, o presidente da câmara do Porto revelou ter alertado o Governo há quase um ano para o facto de não ter assinado compromissos sobre a reabilitação da escola no âmbito de fundos comunitários.

Nesse dia Rui Moreira criticou não ser feita qualquer manutenção no edifício durante anos, quando na sexta-feira anterior a secretária de Estado Adjunta e da Educação tinha afirmado que as obras necessitam dos seis milhões de euros inscritos no Portugal 2020 a que só a autarquia tem acesso.

"Vai ter de ser feito um protocolo que envolve o Ministério da Educação e a câmara que vai dar titularidade à câmara para a câmara poder lançar o concurso e poder ter esta despesa porque se não depois isto bate no Tribunal de Contas. Depois vai ter de ser lançado um concurso público internacional e depois vai ser preciso fazer a obra", disse, esta noite, Rui Moreira em sessão de Assembleia Municipal.

O autarca do Porto, que respondia a perguntas de Francisco Carrapatoso (PSD), contou que reuniu com a tutela e mostrou disponibilidade para pagar os 15% de comparticipação nacional mas apenas face a um projeto de sete milhões e não de 15,8.

"O senhor ministro explicou-nos qual era a conveniência em termos de IVA de ser a câmara a lançar a obra (...). Dissemos que aceitamos ser donos de obra mas o projeto tinha de ser revisto. A última informação que tenho é que parece ter sido encontrada forma de fazer a obra minimalista no valor de sete milhões", descreveu.

Esta noite, também em resposta ao deputado social-democrata que questionou Rui Moreira sobre se já foi assinado o contrato relativo ao Cinema Batalha, o presidente da câmara do Porto referiu que o diagnóstico relativo ao estado das estruturas do edifício foi entregue, que o anteprojeto deverá estar pronto em junho e o projeto até ao final do ano.

"Não posso dizer se o contrato foi efetivamente assinado e nos entregaram a chave. Se não foi está por dias", disse.

Em causa está o arrendamento do Cinema Batalha por 25 anos e 10 mil euros mensais para ali instalar a Casa do Cinema. A aprovação deste dossier deu-se em reunião camarária a 17 de janeiro tendo colhido unanimidade.

Já sobre a ponte do Infante - que faz a travessia sobre o rio Douro entre Porto e Vila Nova de Gaia - Rui Moreira referiu que "a obra está em curso e vai estar pronta daqui a poucas semanas".

O presidente da câmara também foi confrontado pelo deputado do Bloco de Esquerda José Castro com questões sobre a Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU). O bloquista adjetivou esta estrutura como "uma espécie de enclave que tem a função de ser um balcão de negócios", lamentando que "não seja a cidade a fazer a gestão integrada do centro histórico".

"Estou muito esperançado que finalmente com o envolvimento que houve do Governo e com o empenhamento da câmara se consiga aquilo que é o desiderato que todos queremos. Espero que em outubro seja quem for o executivo municipal possa utilizar a SRU como instrumento da gestão municipal", respondeu Rui Moreira.

O autarca recordou o processo sobre a SRU, que depois de desenhado no âmbito do chamado "Acordo do Porto" parou no Tribunal de Contas, frisando no entanto que não contesta a decisão deste órgão.

Depois Moreira contou que a câmara sugeriu ao Governo que fosse criada uma situação de excecionalidade que abrangesse as SRU, dando como exemplo a alteração à lei feita por causa das empresas que se dedicam à cultura.

"Muito recentemente foi a Conselho de Ministros uma proposta de alteração. O Governo empenhou-se ao mais alto nível nesta matéria e nós contribuímos para a redação dessa alteração legislativa. Não sei se já foi plasmado em Diário da República (...). A partir daí a SRU passará a ser do perímetro municipal", referiu.