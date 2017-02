Álvaro Santos Almeida: "Câmara é controlada por PS de radicais de Esquerda"

CARLA SOARES Hoje às 15:48, atualizado às 15:49 Facebook

Álvaro Santos Almeida garante que é tão independente quanto Rui Moreira e diz que a Câmara do Porto é controlada por "um PS de ex-comunistas e de radicais de Esquerda". Critica as soluções para o metro e a STCP. E o modelo de eleição das comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) é a "fórmula para o fracasso".

O que pode trazer de novo como candidato do PSD à Câmara do Porto?

Posso trazer uma visão diferente do que se pretende para o Porto. Pretendo uma Câmara que resolva os problemas dos cidadãos, voltada para as famílias e não assente meramente na imagem. E posso trazer a minha experiência e o meu conhecimento de vários anos de serviço público. Creio que tenho competência para gerir bem a Câmara e fazê-la funcionar melhor do que nos últimos três anos.

O que tem funcionado mal?

Os cidadãos sentem que a sua qualidade de vida tem vindo a degradar-se. Há áreas que estão hoje claramente piores, como o trânsito e a segurança. Nas outras, nada se fez de relevante. Se virmos os projetos estuturantes, das 22 promessas que Rui Moreira fez na campanha, cumpriu uma, na cultura: o Teatro Municipal Rivoli. Das outras 21, há oito em que fez alguma coisa mas não cumpriu integralmente e nas restantes 13 nada se fez. Foi executado menos de um quarto do programa. O balanço é claramente negativo. Há algo que este Executivo faz bem: a propaganda. Mas as campanhas de marketing não mudam a realidade.

Que comparação faz com Rui Rio?

Foi uma reversão completa do progresso que a cidade teve nos 12 anos de mandato de Rui Rio. Criaram-se muitas das infraestruturas e das condições para que hoje seja, por exemplo, um grande destino turístico.

Quando sublinha que a atividade económica piorou exceto o turismo, isso quer dizer que este setor se desenvolveu em excesso?

Todos os indicadores apontam para a regressão económica da cidade. E os positivos são só ligados ao turismo. Estamos a desenvolver um Porto que vive à custa do turismo. É um elemento-chave, mas não pode ser a única base de crescimento porque o Porto deve ser diversificado economicamente.

Concorda com uma taxa turística?

Concordo com uma ideia: que se transfira parte do encargo suportado pelos custos da Câmara dos residentes para os não-residentes. Pode ser por via da taxa turística desde que satisfaça três condições. A primeira é que não perturbe a atratividade turística do Porto. A segunda é que gere receitas dignas de registo. E a terceira, e mais importante, é que esse retorno seja devolvido aos cidadãos. Que tudo o que se recolha por via dessa taxa tenha como contrapartida a redução da carga fiscal dos cidadãos na mesma proporção.

Tem apoio de Rui Rio nesta corrida?

Tenho falado com muitas pessoas importantes do partido no Porto. E todas me têm manifestado apoio.

E tem expetativas de vencer?

Tenho expetativas de vencer porque o PSD tem o projeto de que os portuenses precisam.

Como pensa derrotar Rui Moreira?

Estou certo de que muitos dos que votaram em Rui Moreira não se reveem nesta Câmara controlada pelo PS, partido que anunciou que o Executivo tinha cumprido 87% do seu programa. Ainda por cima, é um PS de ex-comunistas e de radicais de Esquerda.

Como vai atrair os sociais-democratas que apoiaram Rui Moreira?

A ideia é que todos aqueles que não se identificam com a Esquerda radical que neste momento controla o PS e a Câmara do Porto possam reconhecer-se nesta candidatura aberta a todos.

Como vê o apoio do CDS ao autarca?

Os seus eleitores não se sentirão confortáveis em votar numa Câmara do PS.

Ainda se considera independente, mesmo liderando o Conselho Estratégico do PSD/Porto?

Sim porque não sou militante e não estou sujeito à sua disciplina. Os cidadãos vão poder escolher entre um independente apoiado pelo PSD e um independente apoiado pelo PS. Não sou mais nem menos independente do que Rui Moreira.

Admite coligações pós-eleitorais?

Se ganhar sem maioria absoluta, terei de arranjar uma solução governativa.

Incluindo com o atual presidente?

Se ele continuar como vereador, sim.

E se faltar a maioria a Rui Moreira?

Dificilmente vou apoiar este projeto. Se, após o resultado das eleições, houver uma mudança radical na sua atitude, aí poderei fazer esse acordo.

Fica como vereador se perder?

Sim, com certeza.

Esta Câmara geriu bem o polémico dossiê do mercado do Bolhão?

Para quem prometeu que resolvia o assunto num ano, está atrasado.

Como pensa melhorar o trânsito?

É difícil porque foi anunciado que estava fora de questão a obra mais estruturante para resolver os problemas de trânsito, nomeadamente na zona ocidental: a linha de metro do Campo Alegre. Havia um projeto para o metro na Avenida da Boavista e Rui Moreira opôs-se porque defendia que a linha do Campo Alegre era a melhor. Agora aceita que desapareça? A linha Casa da Música/S. Bento nada acrescenta.

Os parcómetros são uma boa opção?

Os parcómetros nas zonas residenciais são uma vergonha. Verei o que se pode fazer de renegociação do contrato.

E a gestão municipal da STCP?

Tenho dificuldade em perceber por que se municipaliza o serviço mas se mantém um administrador do Estado. Não têm confiança na capacidade dos municípios da região? É preciso ter alguém de Lisboa como controleiro?

Concorda com a eleição do líder da CCDR pelos autarcas?

Continua na dependência do Governo. É uma fórmula para o fracasso. Deve ser autónoma e ser eleita pela região.

Defende então a regionalização?

Sou um grande defensor.

E como vê o adiamento da eleição metropolitana?

É mais um atestado de menoridade. Enquanto não houver voto direto dos cidadãos, nenhuma solução funciona.

O aeroporto Francisco Sá Carneiro e a região estão a ser prejudicados?

Parece-me óbvio. Temos um dos melhores aeroportos do Mundo e a TAP não está a aproveitar essas condições. Há uma menorização do aeroporto.