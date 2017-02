Derrame de combustível obriga a limpezas em ruas do Porto

ALEXANDRE PANDA Hoje às 11:51, atualizado às 11:58 Facebook

Os Sapadores do Porto estiveram, na manhã deste sábado, a limpar e colocar dezenas de quilos de areia em várias artérias da cidade, porque, momentos antes, um veículo esteve a derramar gasóleo quando circulava pelas ruas.

De acordo com fonte dos sapadores do Porto, o veículo esteve a derramar gasóleo desde a zona da Praça do Marquês de Pombal até à Trindade, deixando o piso das ruas escorregadias.

Alertados, os sapadores andaram a colocar areia nas vias, no sentido de evitar eventuais acidentes. Também a Polícia Municipal esteve no local para controlar o trânsito, enquanto os sapadores limpavam as vias.