Carro destrói montra e entra em florista em Costa Cabral

Um carro destruiu a montra de uma loja de flores e entrou nas instalações da florista, esta quarta-feira, à tarde, na Rua de Costa Cabral, no Porto.

Do acidente não resultaram feridos, apenas danos materiais e um grande susto para quem estava no interior do estabelecimento.

O acidente sucedeu às 16 horas e a explicação para o sucedido prende-se com o "bloqueio" do carro, que tinha passado os semáforos e saído da Rua Professor Correia de Araújo, mesmo ao lado.

Além de flores, a loja também comercializa artigos de decoração. Os vidros da montra ficaram totalmente destruídos.

No local, estiveram as autoridades para tomar conta da ocorrência, assim como os bombeiros e uma equipa da Câmara do Porto para as manobras de limpeza do passeio e da via.