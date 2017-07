Cerca de 100 taxistas em marcha lenta pelo Porto

Hoje às 19:40, atualizado às 19:50 Facebook

Cerca de 100 taxistas saíram esta sexta-feira, ao final da tarde, da Rotunda do Castelo do Queijo em marcha lenta até à Praça do Município, no Porto, pelo cumprimento da Lei 35/2016 contra o transporte ilegal de passageiros.

Em fila, e supervisionados pela PSP, os táxis exibiam bandeiras brancas onde se lia "Somos Táxi" e "Proibido a Ilegais", enquanto se ouvia num megafone "A luta continua, ilegais para a rua".

Em declarações à agência Lusa, um industrial do táxi, José Luís, que tem a cargo duas viaturas e três funcionários, disse estar "revoltado", razão pela qual decidiu aderir ao protesto e chamar à atenção do Governo de António Costa para fazer cumprir a lei.

As plataformas eletrónicas de transporte de passageiros em veículos descaracterizados, como a Uber ou a Cabify, são uma "concorrência desleal", referiu, sublinhando que ao contrário dos táxis não precisam de licenças específicas, nem de carteira profissional.

"Só em seguro de carro pago 2.000 euros, em seguro de trabalho e de passageiros mais de 5.000 euros por ano para os dois carros, a carteira profissional são 600 euros, enfim, a nós só exigências, aos outros zero", afirmou.