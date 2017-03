Despiste de camião na VCI obriga a desviar trânsito

Carla Soares Hoje às 16:26, atualizado às 17:28 Facebook

Um camião despistou-se esta quarta-feira na A20 (VCI), junto ao nó de Francos e na curva da saída para a A28, derramando óleo na estrada e obrigando a desviar o trânsito.

Os Sapadores Bombeiros do Porto receberam o alerta às 13.36 horas e deslocaram para o local quatro viaturas e 15 elementos, estando ainda a proceder à contenção do derrame de gasóleo no local onde tombou o camião.

O condutor, que teve de receber tratamento hospitalar, tinha escoriações nas mãos e foi imobilizado por precaução, explicaram os bombeiros.

O acidente, que ocorreu no sentido Arrábida-Freixo, obrigou a polícia a cortar o acesso naquela curva e a desviar o trânsito, tendo a Rotunda do Bessa como alternativa.