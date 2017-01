Escola Alexandre Herculano, no Porto, volta a receber alunos

Hoje às 09:43 Facebook

A Escola Alexandre Herculano, no Porto, retomou esta segunda-feira de manhã parcialmente a sua atividade, com aulas para os alunos da unidade de multideficiência.

Segundo Manuel Lima, diretor do estabelecimento de ensino, esta manhã foram retomadas as aulas para os alunos da unidade de multideficiência e também serão retomadas as aulas do ensino noturno.

"Amanhã [terça-feira] a Alexandre Herculano abre" para os alunos do 9.º ano e secundário, tal como tinha sido noticiado na sexta-feira, acrescentou.

Segundo Manuel Lima, a direção do Alexandre Herculano esteve durante o fim de semana a preparar a reabertura da escola, designadamente a "fazer novos horários e a verificar as salas".

O diretor disse ainda que a direção vai também reunir-se entre hoje e terça-feira com os encarregados de educação dos alunos dos 7.º e 8.º anos que serão transferidos para a escola Ramalho Ortigão, onde retomarão as aulas na quarta-feira.

Na sexta-feira, após realizar uma visita ao estabelecimento de ensino, a secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, anunciou que a Alexandre Herculano retomava esta segunda-feira as aulas para os alunos da unidade de multideficiência e ensino noturno, sendo que na terça-feira recomeça a atividade letiva para os nonos anos e secundário.

A escola encontrava-se encerrada desde quinta-feira por chover dentro das salas de aula.

Face às más condições em que se encontram alguns espaços do edifício da Alexandre Herculano, o diretor Manuel Lima adiantou na sexta-feira que os estudantes dos 7.º e 8.º anos de escolaridade vão ser deslocados para a escola Ramalho Ortigão, que dista cerca de um quilómetro.

A falta de condições na Escola Secundária Alexandre Herculano - projetada pelo arquiteto Marques da Silva (1869 -1947), autor da estação ferroviária de São Bento e da Casa de Serralves, e classificada como imóvel de interesse público - tem motivado intervenções de várias entidades e partidos políticos.