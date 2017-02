Escola Infante D. Henrique anseia por obras e mais alunos

CARLA SOARES Hoje às 00:41 Facebook

Secundária centenária sem meios para contrariar degradação enquanto tenta inverter esvaziamento de cursos.

Fundada há mais de um século, a Escola Secundária Infante D. Henrique, no Porto, espera pela requalificação há muito adiada. Mas as obras para contrariar a degradação são apenas a parte mais visível de uma escola que luta pela sobrevivência e anseia por mais alunos, cujo número não chega sequer a uma centena, bem como pelo regresso de cursos que aproveitem a capacidade instalada a nível de equipamentos, oficinas e laboratórios. Entretanto, há buracos no piso, há queixas por causa do frio nas salas de aulas e da falta de condições que obriga os alunos a almoçar no refeitório da escola vizinha, a Gomes Teixeira.

