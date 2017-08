Homem morre nas escadas da Ribeira ao tentar mergulhar no rio

JN Hoje às 12:55, atualizado às 13:11 Facebook

Um homem, de 33 anos, residente no Porto, morreu, esta terça-feira de manhã, na sequência de uma queda na escadaria da Ribeira do Porto, quando tentava mergulhar para o rio Douro.

O homem terá tentado dar um mergulho no Douro, mas acabou por bater com a cabeça nas escadarias, ficando gravemente ferido.

Segundo fonte da Polícia de Segurança Pública do Porto, a vítima foi assistido no local por uma equipa do INEM e encaminhado para o Hospital de Santo António, onde acabou por morrer.

Ao JN, comerciantes da Ribeira lembraram que às segundas-feiras acontecem as "noite dos baldes" que potenciam o consumo de álcool e dão azo "a muita folia".

O alerta foi dado às 3.40 horas. No local estiveram elementos dos Sapadores do Porto, da Polícia Marítima e da PSP do Porto.