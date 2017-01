Hospital Joaquim Urbano aberto a sem-abrigo em noites de frio

Hoje às 20:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto decidiu abrir as portas do Hospital Joaquim Urbano a partir de terça-feira para acolher os sem-abrigo em risco devido às baixas temperaturas que se preveem para os próximos dias.

Segundo o gabinete de comunicação da Câmara do Porto, os sem-abrigo da cidade podem procurar refúgio no Hospital Joaquim Urbano, espaço onde a autarquia está a preparar um projeto definitivo para retirar da rua as pessoas mais desfavorecidas.

Para além daquele espaço, também a Estação de Metro do Bolhão estará aberta para acolher os sem-abrigo nas próximas noites.

A partir de terça-feira a Proteção Civil irá efetuar rondas pela cidade e distribuir cobertores e bebidas quentes aos sem-abrigo que optarem por ficar na rua.

De acordo com o gabinete de comunicação, "há cerca de 100 pessoas a dormir na rua no Porto" e todos terão espaço disponível nos dois abrigos preparados.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para uma acentuada descida das temperaturas entre terça e quarta-feira, com valores entre os zero e os quatro graus centígrados em todo o país.