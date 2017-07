Sofia Cortez Hoje às 11:18, atualizado às 11:29 Facebook

Um incêndio de causas desconhecidas deflagrou, nesta manhã de segunda-feira, num bar, na Travessa de Cedofeita, no Porto.

O alerta foi dado cerca das 9.30 horas, não se sabendo os danos causados.

Segundo o JN apurou no local, o bar Ferrugem encerrou cerca de 4.30 horas e não havia ninguém no local na altura do incêndio.

As restantes habitações do prédio não foram afetadas.

Elementos dos Sapadores do Porto encontram-se no local a extrair fumo do espaço.