Um incêndio obrigou à evacuação de um autocarro turístico, na tarde deste sábado, na Rua do Infante, no Porto.

As chamas deflagraram na parte traseira do autocarro, na zona dos travões. Os passageiros saíram e o próprio motorista conseguiu extinguir o foco de incêndio com recurso a um extintor.

Quando os Sapadores do Porto chegaram ao local, em frente à igreja de S. Francisco, na zona da Ribeira, o fogo estava apagado e procederam às operações de rescaldo.