Ontem às 20:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio, esta quarta-feira, à noite, destruiu uma habitação devoluta, na Rua da Constituição, no Porto. Segundo os Sapadores, o alerta foi dado às 19.28 horas.

Além dos Sapadores do Porto, também os elementos da Divisão de Trânsito da PSP estão no local para apoiar a ação dos bombeiros e garantir a circulação automóvel, com restrições.