Hoje às 22:41, atualizado às 22:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio numa habitação no Porto, causou, este sábado à noite, três feridos.

Duas das vítimas são pai e filha e ficaram com queimaduras graves. A terceira terá outro tipo de ferimento.

As chamas deflagraram numa casa da Rua Anselmo Braancamp, na freguesia do Bonfim, pouco depois das 22 horas.

As vítimas estão a ser assistidas no local, ao qual acorreram os Sapadores Bombeiros do Porto, o INEM, a PSP e a Polícia Municipal.