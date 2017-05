Incidente em ETAR no Porto sobrecarrega rede de drenagem

Hoje às 19:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A ETAR do Freixo, no Porto, sofreu, esta sexta-feira de madrugada, um incidente que levou à obstrução parcial da câmara de chegada e provocou uma sobrecarga na rede de drenagem de águas residuais na instalação.

Os trabalhos de resolução foram efetuados ainda durante a noite com o "desvio parcial do caudal afluente à ETAR", estando agora numa fase de "desobstrução da câmara de chegada e coletor associado", indicou em comunicado a Câmara do Porto.

A autarquia esclareceu que a desobstrução será realizada até ao final desta sexta-feira e, se for necessário, irão "promover o 'by-pass' total do caudal afluente à ETAR do Freixo".

A resolução do problema irá afetar parcialmente a via pública, que, entretanto, já foi limpa, não havendo até ao momento qualquer impacto visual nas zonas abrangentes da ETAR, como o Rio Tinto.

"Estimamos que os trabalhos para a total regularização das condições normais de funcionamento da ETAR se encontrem concluídos até ao fim de domingo", acrescentou.

A população e a Agência Portuguesa do Ambiente já foram alertadas pela Câmara do Porto para esta situação.