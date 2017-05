"Kopke Colheita 1941" é o melhor vinho do Porto do Mundo

Hoje às 21:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vinho do Porto "Kopke Colheita 1941", do Grupo Sogevinus, em Vila Nova de Gaia, foi distinguido em Londres, Inglaterra, como o melhor vinho do Porto do Mundo.

Este prémio, atribuído no "The World Drinks Awards/TheDrinksReport.com", vem juntar-se às já 36 distinções arrecadadas desde o início deste ano: nove medalhas nos "Sommelier Wine Awards", sete no "Concours Mondial de Bruxelles", cinco no "Decanter Wine World Awards", cinco no "International Wine & Spirit Competition", oito e dois troféus no "International Wine Challenge", salientou em comunicado.

"Cada uma destas distinções é um reconhecimento da qualidade dos vinhos da Casa Kopke", disse Tânia Branco Oliveira, da Sogevinus, citada na nota.

E acrescentou: "a pontuação uníssona e transversal aos vários concursos posiciona os vinhos num patamar de excelência a nível internacional".