Linhas de metro no Porto e em Gaia ficam prontas em 2021

Carla Sofia Luz Hoje às 15:52, atualizado às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

As duas novas linhas de metro no Porto e em Gaia ficarão prontas em 2021, mas haverá uma terceira fase de expansão. O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, garantiu que a empresa começará já a estudá-la, embora não haja mais financiamento comunitário até 2020.

A proposta para a segunda fase de expansão da rede do metro foi aprovada esta terça-feira pelo Conselho de Administração da Metro do Porto e validada pelo Governo, com a presença do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e do secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes.

Linhas vão servir Hospital de Santo António e o Centro Materno Infantil do Norte, no Porto, e o Hospital de Santos Silva, em Gaia

Depois de seis anos sem novos investimentos, o Governo socialista garante 287 milhões de euros para construir a Linha Rosa (G), entre S. Bento e Casa da Música, e prolongar a Linha Amarela (D), entre Santo Ovídio e a urbanização de Vila d'Este.

O presidente da Empresa do Metro, Jorge Delgado, deixou claro que, tendo como teto um investimento máximo de 290 milhões de euros, esta combinação de linhas supera qualquer outra (entre as nove propostas estudadas) em procura e em sustentabilidade económica, garantido uma taxa de cobertura da operação superior a 100%.

Daí que a escolha tenha recaído nesta solução, privilegiando a coroa central das cidades do Porto e de Gaia e servindo três equipamentos hospitalares centrais: Hospital de Santo António e o Centro Materno Infantil do Norte, no Porto, e o Hospital de Santos Silva, em Gaia. As duas ligações gerarão uma procura diária estimada de 33 mil passageiros. Mais de 12 milhões de clientes por ano, que somarão às atuais 58 milhões de validações anuais.

"A Metro do Porto fez um trabalho exemplar. Escolheu as linhas com maior procura que são aquelas que retiram mais veículos das ruas e são claras as razões desta opção. Com este Governo, voltou a haver políticas setoriais. Fizemos um grande trabalho para garantir 500 milhões de euros até ao final de 2021 para expandir os metros de Lisboa e do Porto. Com esses 500 milhões, vamos fazer três linhas completas: unir a estação do Rato ao Cais de Sodré, passando pela Estrela e por Santos, em Lisboa, e fazer estas duas linhas no Porto", ressalvou João Pedro Matos Fernandes.

Ainda este mês, será lançado o concurso público para a elaboração dos projetos de execução das duas linhas. A empresa estima que os projetos fiquem prontos em abril do próximo ano, perspetivando-se o lançamento dos concursos de construção das novas linhas em maio de 2018 e a adjudicação das empreitadas em dezembro de 2018. Os operários começarão a rasgar as ligações em 2019, apontando-se 2021 como ano para a conclusão dos trabalhos.

O presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, considerou que este investimento de 287 milhões põe fim à retórica de que a infraestruturação do país está terminada. "Quando o investimento é inteligente e sustentável não faz perigar a sustentabilidade financeira das instituições. A expansão da rede do metro é o melhor exemplo de investimento sustentável e nuclear no reforço do desenvolvimento de duas cidades, onde se concentram mais população", afirmou o autarca na apresentação das duas novas linhas para Gaia e para o Porto.

Levar a Linha Amarela até Vila d'Este "ajudará à sustentabilidade da própria Empresa do Metro e será fundamental para a consolidação do Hospital de Gaia, que está a renovar-se, e para a libertação de preconceitos sobre um território específico em fase de reabilitação urbana, que é a urbanização Vila d'Este", atentou o socialista.

Por sua vez, Rui Moreira, presidente do Município do Porto, assinalou o retorno dos grandes investimentos públicos do metro à Invicta, apesar de reconhecer que não é a expansão que desejaria. Porém, "com os recursos disponíveis, tomou-se a decisão correta", adiantou. Na próxima sexta-feira, a Autarquia mostrará o projeto vencedor para o terminal de Campanhã e avançará com o estudo de novas soluções de transporte urbano em canais mais dedicados, nomeadamente o metro-bus e meios de transporte mais suaves (como bicicletas), para servir outras zonas do concelho, "enquanto a rede de metro não se densifica".

O ministro do Ambiente sublinhou que, para além da aprovação da proposta de expansão do metro, a Administração da Metro do Porto decidiu iniciar já os estudos para outras três linhas: a ligação do Souto ao Estádio do Dragão, servindo o centro de Gondomar e a zona Oriental do Porto, e as segundas linhas para a Maia e para Gaia (entre Casa da Música e Devesas, que exigirá a construção de uma nova ponte). "São belíssimos projetos que iremos avaliar com todo o rigor a breve prazo", sublinhou o governante, assinalando que a realização simultânea dos estudos não é garantia de financiamento.

No atual quadro comunitário, não há mais mais margem para investimento na rede do metro. "Foi uma opção política errada" do anterior Governo que "não previu a expansão das redes de metro do Porto e de Lisboa. Podemos contar com isso num próximo quadro comunitário, após 2020. Os próprios gestores dos fundos gostam destes projetos de maior dimensão", concretizou. Matos Fernandes não se comprometeu com uma reprogramação dos atuais fundos comunitários para tentar obter mais financiamento para outras linhas de metro, realçando que, face ao atraso de implementação do atual quadro comunitário, a prioridade do Governo tem sido avançar com "os investimentos possíveis sem reprogramação".

Ainda assim, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, tem a expectativa de que possa haver dinheiro para mais obras, nomeadamente para a ligação entre o Souto e o Estádio do Dragão antes de 2020. Os estudos de procura estrutural, desenvolvidos pelo Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, colocavam a Linha de Valbom ao nível da ligação à Trofa, em termos de procura.

"Gondomar não ia ter nada, se a Câmara não tivesse feito esta proposta [de ligação do Souto ao Estádio do Dragão]. O traçado inicial ia dar em zero, porque, no estudo, é colocado ao nível dos indicadores da Trofa. Em dois meses, avançamos para esta solução mais vantajosa, mais barata e que dá vida, também, à zona Oriental do Porto", atenta o autarca gondomarense. Marco Martins espera que a Metro do Porto possa ter os estudos prontos até ao final do ano, de modo a que possa realizar-se o projeto de execução em 2018. "Acredito que haverá uma reprogramação do atual quadro comunitário até ao final de 2018 e, nessa altura, temos de ter trabalho feito para poder concorrer aos fundos".

Bragança Fernandes, presidente da Câmara da Maia, concorda com o investimento nas ligações no Porto e em Gaia, mas não aceita que as propostas para Gondomar e para a Maia não avancem em simultâneo. "Se não há dinheiro comunitário, por que é que não se faz o investimento através do Orçamento de Estado?", sugeriu o social-democrata, que insistiu na concretização da linha da Trofa, afastada pelo Governo dada a fraca procura estimada. Essa linha teria 120 passageiros por dia até ao Muro. "É verdade que não é rentável, mas é uma questão de justiça. As pessoas tinham serviço do comboio, que foi retirado para colocar o metro. Chegou a lançar-se um concurso público para realizar essa obra. Onde foi usada a verba alocada à linha da Trofa?", questionou.

Na cerimónia de apresentação das novas linhas de Gaia e do Porto, o ministro do Ambiente não esqueceu a Trofa. Concretizar a ligação de metro está fora de hipótese. Ainda assim, afiança que está a ser trabalhada uma "solução que não compromete a existência de solução ferroviária, no futuro, e garante a integridade daquele canal". Essa solução será desenhada com a Câmara da Trofa.