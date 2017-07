Metro do Porto lotado com turistas do aeroporto

MARTA NEVES Hoje às 00:41 Facebook

Todos os dias, há 3300 pessoas que validam o Andante na estação do Sá Carneiro.

"Este metro passa em Campanhã?", perguntou Maria Comeias, 20 anos, depois de ter galgado a correr a escada rolante que dá acesso à estação do Aeroporto, na Maia. Ainda não eram 10 horas e a jovem, acabada de chegar de Barcelona com outros 12 colegas escuteiros, não tinha "tempo a perder". Por isso, decidiu viajar de metro "por ser a forma mais prática" para, de seguida, apanhar o comboio, em Campanhã. São aos milhares os turistas que todos os dias usam o metro do Porto a partir da estação do aeroporto.

