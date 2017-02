Ministro da Economia considera que Porto "merece todo o aplauso"

Hoje às 18:24 Facebook

O ministro da Economia, Caldeira Cabral, disse esta segunda-feira que o Porto, cidade que na sexta-feira foi eleita melhor destino europeu 2017, "merece todo o aplauso" e apontou que "todo o Porto e todo o país" celebraram esta "enorme vitória".

À margem da sessão "Capacitar para Inovar e Internacionalizar" que esta tarde decorre em Santo Tirso, distrito do Porto, Manuel Caldeira Cabral foi convidado a comentar a polémica que marcou o fim de semana sobre críticas ao Turismo de Portugal por não ter destacado a eleição do Porto nas suas redes sociais.

"Penso que o Porto merece todo o nosso aplauso e foi todo o Porto e todo o país que celebrou esta enorme vitória e este enorme reconhecimento da cidade do Porto e nesse aspeto estou ao lado do presidente da Câmara do Porto. Todos estamos a celebrar. O Turismo de Portugal, o Governo de Portugal, o Ministério da Economia e a Câmara Municipal do Porto, que tem todo o mérito, mas obviamente também todos os empresários", referiu o governante.

A cidade do Porto foi eleita, numa iniciativa do "European Best Destination" e com os votos 'online' de turistas mundiais de 174 países, melhor destino europeu, um título que já tinha alcançado em 2012 e 2014.

Viajantes dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Dinamarca, África do Sul, Coreia do Sul, Suécia, Irlanda e Canadá, num total de mais de 135 mil votos, elegeram o Porto no primeiro lugar nesta competição, sendo que em segundo e terceiro lugar ficaram, respetivamente, as cidades de Milão (Itália) e Gdansk (Polónia).