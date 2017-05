Hoje às 10:54, atualizado às 12:34 Facebook

Um motociclista morreu, este domingo à noite, numa colisão com um automóvel, em Arca d'Água, no Porto.

Segundo a PSP, o acidente ocorreu junto à esquadra do Bom Pastor, entre a Rua do Vale Formoso e a Rua Prof. Joaquim Bastos.

O INEM recebeu o alerta pelas 23.35 horas. O óbito foi declarado no local, onde esteve uma VMER do Hospital Pedro Hispano e uma ambulância do INEM.

A vítima era um homem de 33 anos.