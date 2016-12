Novas taxas para navegar no Douro

EDUARDO PINTO Hoje às 00:30, atualizado às 11:35 Facebook

Será cobrada entrada no rio e a acostagem nos cais. Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo quer equilibrar despesas e receitas.

Durante o segundo trimestre de 2017, vão entrar em vigor duas novas taxas na Via Navegável do Douro, entre o Porto e Barca d"Alva (Figueira de Castelo Rodrigo). Para além da tarifa que é cobrada pela passagem nas eclusas das barragens, os operadores também vão pagar por utilizar o rio para transportar passageiros e ainda pela acostagem nos cais.

