Novo parque de estacionamento na Foz do Douro

A Câmara do Porto anunciou, esta quarta-feira, a construção de um parque de estacionamento com 240 lugares na zona da Senhora da Luz, na Foz do Douro.

O projeto a executar é da responsabilidade da Autarquia, mas o custo da obra - cerca de três milhões de euros - será suportado integralmente pela empresa concessionária. A Câmara prevê lançar o concurso público para a construção e exploração do equipamento já no próximo mês de modo a concluir a obra antes do verão de 2018.

A intervenção no Largo Capitão Pinheiro Torres de Meireles, também conhecido como Largo de Cadouços, prevê ainda a requalificação do jardim que ficará no topo do parque e da Rua Monsenhor Manuel Marinho, onde está localizada a Esquadra da Foz da PSP.

"É um espaço emblemático da Foz que sofre um conjunto de pressões com o estacionamento para o comércio da Senhora da Luz, com os próprios residentes e a época balnear", explicou o presidente da Câmara. Segundo Rui Moreira, o parque de estacionamento resolverá estes problemas e trará uma requalificação da zona envolvente para que esta a fique com "um aspeto mais consentâneo com as necessidades da zona".