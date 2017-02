O Porto dançou ao ritmo de "La La Land"

Rita Salcedas Hoje às 14:30, atualizado às 14:41 Facebook

O musical "La La Land - Melodia de amor", um dos nomeados para a categoria de Melhor Filme na cerimónia dos Oscars, que aconteceu este domingo à noite em Los Angeles, inspirou um trabalho coreográfico que tem como fundo a cidade do Porto.

"La La Porto" surge em formato de vídeo e é uma homenagem à cidade Invicta e ao filme que, este domingo, esteve quase a levar o Oscar para casa, antes de "Moonlight" ser anunciado como o verdadeiro galardoado.

O vídeo é "made in Porto" desde os lugares em que é gravado - passa pela Ribeira do Porto, Aliados, Casa da Música - até aos protagonistas. "La La Porto" foi produzido e realizado pela agência de comunicação e marketing "WOW Agency - Brand Energizers", com sede em Vila Nova de Gaia, coreografado pelos bailarinos Nuno Pesqueira e Joana Ferreira, da Maia e de Matosinhos, e dançado pelo grupo portuense "Love2Dance", ao som da música "Another Day of Sun."

Nas redes sociais, a agência lança o desafio da criação de vídeos inspirados no "La La Land" a outras cidades do mundo, através da palavra-chave "LalaChallenge". Na publicação do Facebook, a agência escreve que o Porto é uma "cidade de magia, luz, ritmo e muita cor".

O filme "La La Land - A melodia de amor", que somava 14 nomeações para os Oscars, venceu nas categorias de Melhor Realização, Melhor Atriz, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Banda Sonora Original e Melhor Canção.