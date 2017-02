Parlamento aprova requalificação da escola Alexandre Herculano

Hoje às 16:35 Facebook

O parlamento aprovou hoje projetos de resolução de PCP, BE e PS que pedem a requalificação da escola secundária Alexandre Herculano, no Porto, que esteve fechada no fim de janeiro por chover dentro das salas de aula.

Os textos dos três partidos foram aprovados por unanimidade na sessão plenária desta sexta-feira.

Na quarta-feira, o ministro da Educação garantiu que o Governo estava a trabalhar para fazer a "grande intervenção" na escola Alexandre Herculano explicando que o calendário de uma obra deste género é feito "sempre a médio, longo prazo".

Tiago Brandão Rodrigues havia sido questionado pelos jornalistas sobre a situação nesta escola - encerrada em 26 de janeiro por chover dentro das salas, tendo sido retomadas as aulas parcialmente na segunda-feira - assumindo que é algo que preocupa o Governo desde a tomada de posse, sendo "preciso agora atuar".

"Fizemos uma pequena intervenção para poder alocar um conjunto significativo dos alunos que na semana passada viram as suas atividades letivas interrompidas. Agora há o trabalho a fazer para que a grande intervenção que a Alexandre Herculano merece possa verdadeiramente ser feita", disse.