Petição exige parques caninos no Porto

Uma petição para exigir a criação de parques caninos no Porto é lançada esta sexta-feira pelo PAN (Pessoas-Animais-Natureza), pelas 20.30 horas, na sede concelhia do partido, em conjunto com o Movimento de Cidadãos Jeco Clube do Bonfim.

A ideia é também, após o surgimento deste movimento, incentivar réplicas em cada freguesia com vista à implementação e ao bom funcionamento dos parques caninos.

A petição pública que ficará online e o movimento, ambos lançados oficialmente esta semana, visam criar parques que permitam aos animais de estimação "correrem e brincarem livremente, segundo regras estabelecidas, mas sem as restrições normais obrigatórias - uso de trela e açaime".

Alguns benefícios são "potenciar o exercício de qualidade necessário ao bem estar canino"; "socializar os cães, evitando as consequências nefastas" como "stress e agressividade"; "promover a interação responsável entre pessoas e animais; facilitar o convívio entre as pessoas que frequentam os parques" e contribuir para uma comunidade mais segura e menos sedentária.