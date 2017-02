Porto bate o Algarve no Carnaval

HERMANA CRUZ Hoje às 00:30, atualizado às 00:38 Facebook

Turismo regista um aumento de 10% na procura face ao ano passado. Norte com taxas de ocupação de 80%. Hotéis do Porto e Gaia estão com lotação máxima.

Há cada vez mais pessoas a aproveitarem o Carnaval para férias, e as viagens são preparadas com mais antecedência do que é habitual. Zonas com praia ou neve são as preferidas, registando-se um aumento de, pelo menos, 10% na procura. Mas, ao contrário do que é habitual noutras alturas do ano, não é o Algarve que bate todos os recordes. É no Norte, particularmente nas cidades do Porto e de Gaia, que a maioria dos hotéis, sobretudo os de três e quatro estrelas, estão com lotação máxima.

