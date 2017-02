Porto e Gaia com mais seis quilómetros de metro

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:43, atualizado às 01:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Novas ligações servirão hospitais Santo António e Santos Silva. Na Invicta, a Linha Rosa irá de S. Bento até à Casa da Música.

A rede do metro vai crescer quase seis quilómetros no Porto e em Gaia com a expansão da Linha Amarela até à urbanização de Vila d"Este e a construção de uma nova ligação entre a Baixa portuense e a Boavista. Os novos trajetos, propostos pela Comissão Executiva da Empresa do Metro, levarão as composições a mais dois centros hospitalares da região: os hospitais de Santo António (Porto) e de Santos Silva (Gaia). Caso a proposta seja aceite, o concurso público para a construção deverá ser lançado no final do primeiro semestre de 2018, apontando-se o arranque das obras para 2019.

Leia mais na versão e-paper ou na edição impressa.