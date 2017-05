Eurovisão: Rui Moreira diz que Porto "não precisa" do festival

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 15:45, atualizado às 16:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Moreira considera que acolher Festival Eurovisão em 2018 "não é muito importante" para a cidade do Porto, principalmente tendo em conta as verbas avançadas para a realização do evento.

O presidente da Câmara do Porto adiantou, esta manhã de terça-feira, em reunião do Executivo, que não está interessado em que a cidade acolha o Festival Eurovisão da Canção no próximo ano, mais ainda caso isso implique uma despesa de "30 ou 40 milhões de euros". "Acho que não é uma coisa muito importante para nós", explicou.

Rui Moreira confessou que leu os valores indicados para a realização do evento "com alguma estupefação". O autarca lembrou que a RTP tem um orçamento mais ou menos equivalente à Câmara do Porto, por isso a despesa com o Festival implicaria cerca de 15% das verbas gastas anualmente. "Com essa verba nós construíamos um sítio", brincou.

Mais a sério, Moreira referiu que deve ser a cidade que irá acolher o Festival a pagá-lo e diz que, com as verbas que se têm falado, escusam de contar com o Porto. "Em caso de concurso púbico e ter de entrar com 30 ou 40 milhões, então não obrigado. Não precisamos", garantiu.

"Se não houver concurso e se há uma cidade disposta a acolher o evento, essa cidade deve pagar", acrescentou.