Porto vai ter dois novos parques de estacionamento

O Porto terá dois novos parques de estacionamento (Park & Ride) para apoio à rede do Metro do Porto na zona de Salgueiros e no eixo Sete Bicas/Ramalde.

O anúncio foi feto esta manhã por Cristina Pimentel, vereadora da Mobilidade da Câmara do Porto, em reunião pública da Câmara, em resposta ao vereador da CDU, Pedro Carvalho, que levou ao executivo uma proposta de recomendação para a construção de mais parques de estacionamento nos extremos da cidade, de modo a incentivar a utilização de transportes públicos no perímetro urbano e evitar congestionamentos na zona central, que acabou por retirar.

A CDU pedia que fossem realizados estudos sobre a necessidade e localização de parques dissuasores e a vereadora frisou que esse trabalho "está feito" e prevê 643 mil euros para dois parques de apoio à rede do Metro do Porto.

"Um deles é em Salgueiros", já com terreno, e outro no eixo Sete Bicas (Matosinhos)/Ramalde (Porto), disse, acrescentando que, para a Câmara, "não parece viável que o Porto ofereça mais estacionamento neste regime" 'Park & Ride', que permite estacionar o carro nos centros urbanos a um custo reduzido.

Cristina Pimentel referiu que estes dois parques estão previstos no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e do Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS).

A vereadora da Mobilidade lembrou ainda que ao longo da rede do Metro do Porto existem 32 parques de estacionamento, sendo que o do Dragão (Porto) dispõe de 840 lugares e tem um custo de 95 cêntimos por 12 horas.

Também o projeto para o Terminal Intermodal de Campanhã prevê um parque de estacionamento, com mais de 260 lugares, acrescentou, bem como, "em sede de PEDU, é proposto um interface no Hospital de S. João com parque".

"Tendo em conta a informação revelada", Pedro Carvalho retirou a sua proposta de recomendação.

Quanto ao modelo de gestão destes dois futuros parques de estacionamento, Cristina Pimentel afirmou não estar ainda definido, mas que poderá ser municipal ou integrado com a Metro do Porto.

O presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, aproveitou a ocasião para afirmar que a colaboração com os municípios vizinhos "tem sido excelente" e que "a Área Metropolitana do Porto serve para articular estas políticas, sendo o PAMUS um bom exemplo disso".

O autarca mostrou ainda preocupação com o facto de muitos atravessamentos rodoviários feitos no Porto, em Vila Nova de Gaia e em Matosinhos serem feitos "por veículos que utilizam radiais e não vias periféricas para fugir a portagens", o que faz com que "a Via de Cintura Interna seja a entrada com mais trânsito do país".

"É um assunto que estamos a tratar com a Infraestruturas de Portugal", disse, acrescentando que, "portajar" mais estradas ou "desportajar outras" poderá ser a solução para assim diminuir a pressão naquelas vias e reduzir as emissões de CO2.

Nesta reunião, foi aprovada por unanimidade a proposta que prevê a mexida nos preços dos parques de estacionamento municipais, que vai agora para discussão pública.

A proposta, que prevê isenção para motociclos, ciclomotores e bicicletas, descontos para veículos elétricos, preços mais baixos para moradores e comerciantes, disse Rui Moreira, insere-se na estratégia de querer que "o estacionamento na rua seja de alta rotação".