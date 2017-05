PS confirma Manuel Pizarro candidato ao Porto

JN Hoje às 12:38, atualizado às 15:33 Facebook

O JN noticiou este sábado que o Partido Socialista tinha decidido romper com Rui Moreira e hoje os socialistas confirmaram Manuel Pizarro como o seu candidato às autárquicas no Porto.

"Como na vida, é mais proveitoso manter uma boa amizade do que um casamento no qual uma das partes não se quer manter", explicou Manuel Pizarro, no final da reunião da Comissão Política Concelhia do PS Porto esta manhã, acrescentando que os "últimos acontecimentos" impunham "uma atitude por parte do partido".

A notícia era já esperada, dada a cisão, conhecida esta sexta-feira, entre o presidente da C.M. Porto e os socialistas. Rui Moreira não gostou de sentir-se condicionado pelo PS e declarou que "não aceita coligações informais". Moreira sublinhou ainda que o seu movimento é independente e garantiu que "nunca se candidatará por nenhum partido".

Já esta madrugada, soube-se a reação oficial dos socialistas. Como escreve, este sábado o JN, o PS decidiu não apoiar Rui Moreira e lançar o seu candidato no Porto.

Esse candidato, foi agora formalmente anunciado pela concelhia do partido, será Manuel Pizarro, que esteve no governo local com Rui Moreira estes últimos quatros.

Numa declaração ao jornalistas no final de uma reunião da comissão política da concelhia socialista do Porto, o líder Tiago Barbosa Ribeiro afirmou que foi decidido "por unanimidade e aclamação propor Manuel Pizarro à presidência da Câmara do Porto".

"O PS nunca fez depender nenhum tipo de acordo de nenhum tipo de lugar", afirmou, adiantando que "para casamentos e batizados só vai quem é convidado".

Tiago Barbosa Ribeiro disse que "a campanha autárquica vai começar hoje mesmo".

Logo a seguir, Manuel Pizarro afirmou-se orgulhoso do trabalho do PS no Porto nos últimos quatros e garantiu que a decisão de Rui Moreira é "legítima, assim como a decisão do partido". "Não há nenhum problema", acrescentou. "Tenho orgulho em aceitar o convite do PS".

Por explicar está ainda em que posição fica Pizarro no resto do mandato autárquico. O agora candidato do PS ao Porto é vereador na câmara.