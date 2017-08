Salto fatal para o Douro por aposta de 100 euros

Alexandre Panda, Marta Neves e Sofia Cortez com Nuno Silva Hoje às 00:40, atualizado às 00:51 Facebook

Vítima estaria embriagada e caiu de cabeça nas escadas da Ribeira do Porto. Membro da claque dos Super Dragões terá sido desafiado pelos amigos a atirar-se ao rio.

Uma aposta entre amigos, na madrugada de terça-feira, acabou de forma trágica na Ribeira, Porto. Bruno Filipe Coutinho, 33 anos, residente no bairro do Cerco, caiu nos últimos degraus das escadas da Padeira - ficando com ferimentos graves na cabeça -, quando tentava mergulhar no rio. De acordo com fonte policial, a vítima estaria alcoolizada. Condenado a sete anos de cadeia no processo do gangue de Valbom, encontrava-se em liberdade condicional.

