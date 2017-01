Escola Alexandre Herculano fechada por causa da chuva

Hoje às 12:26, atualizado às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, não abriu portas esta quinta-feira por estar a chover dentro do estabelecimento.

De acordo com Agostinho Salgado, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte, "a escola não abriu por falta de condições, uma vez que chove em várias salas".

"A decisão de encerramento deste estabelecimento de ensino por chover no seu interior é só mais um episódio que revela a sua degradação, colocando permanentemente em risco a segurança e a saúde de trabalhadores e alunos", faz saber o sindicato, através de um comunicado.

Ao que o JN conseguiu apurar, nem os trabalhadores deste estabelecimento foram informados se as instalações vão funcionar amanhã.

"Foi-nos dito para consultar o site da escola", referiu uma funcionária.

No entanto, na dita página não há ainda qualquer informação sobre o assunto.

O diretor da Escola Alexandre Herculano já assegurou que os alunos só regressarão quando existirem garantias de que podem circular "sem qualquer possibilidade de lhes cair um bocado de teto em cima".

"É necessário também que as salas de aula não apresentem este estado de infiltração e queda de água, temos de utilizar baldes para que a água não escorra pelas salas. É necessário, também, que possamos garantir que os alunos circulem pelos corredores sem risco iminente de quedas que é aquilo que em dias como o de hoje acontece frequentemente", disse Manuel Lima.

De acordo com o responsável, "as obras sempre foram prometidas, o que nunca houve foi uma resposta inequívoca e uma justificação devidamente fundamentada sobre o seu adiamento 'sine die', que é o que acontece hoje".