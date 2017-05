Seis polícias feridos em acidente no centro do Porto

R.P. Hoje às 12:07 Facebook

Sete pessoas, incluindo seis agentes da PSP, ficaram feridos, na manhã deste domingo, num acidente ocorrido no Porto.

O embate entre uma viatura da Esquadra de Intervenção Rápida, com seis agentes da PSP, e um automóvel, onde seguia apenas o condutor, deu-se, cerca das 9.45 horas, no cruzamento das ruas de Latino Coelho e da Alegria.

Segundo fonte do Comando da PSP, todos os feridos são ligeiros. No local estiveram equipas do INEM e alguns dos feridos foram levados ao hospital apenas por precaução.