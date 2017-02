Sindicato da Construção diz que "nem com lupa" vê obras na Alexandre Herculano

Hoje às 13:57, atualizado às 14:07 Facebook

O Sindicato da Construção de Portugal denunciou, esta quarta-feira, que "nem com uma lupa" é visível "qualquer intervenção" na Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto, que reabriu esta semana.

Num comunicado emitido após uma visita às obras iniciadas após a escola ter sido encerrada, na passada quinta-feira, por chover em várias salas de aula, o sindicato alerta que "o perigo espreita em várias áreas do liceu para a comunidade escolar, começando pelo telhado, tetos e janelas".

Descrevendo a situação como "uma autêntica vergonha e uma falta de respeito para quem ensina, para quem aprende e para os auxiliares de educação", o presidente do sindicato garante que "nem com uma lupa se consegue ver qualquer intervenção".

"A intervenção deste fim de semana é visível na interdição de algumas zonas do edifício, mas o que é preciso é passar à ação. As obras do Alexandre Herculano podem ser realizadas de noite e de dia e não é necessário recorrer ao ar condicionado, mas sim um bom isolamento em todo o edifício, e não são precisos bons azulejos, mas sim boas janelas", sustenta Albano Ribeiro.

O dirigente sindical anunciou que irá ser recebido ainda hoje no Ministério da Educação, pretendendo na reunião alertar para a necessidade de o Parque Escolar avançar e afirmar a disponibilidade de "alguns alunos irem a Lisboa" manifestar "o desconforto que sentem no dia-a-dia alunos, professores e auxiliares de educação".

"A requalificação do liceu Alexandre Herculano e de mais duas escolas - uma em Coimbra e outra no Alentejo - é para já", sustentou.

Depois de ter sido encerrada na quinta-feira, a Escola Secundária Alexandre Herculano - projetada pelo arquiteto Marques da Silva (1869 -1947), autor da estação ferroviária de São Bento e da Casa de Serralves, e classificada como imóvel de interesse público - tem sido alvo de algumas obras mais urgentes que permitiram a reabertura parcial esta semana, mas o diretor do liceu disse à agência Lusa desconhecer o calendário para a realização dos trabalhos maiores de reabilitação do edifício.

"Isso só o Ministério da Educação poderá revelar", disse Manuel Lima.

Tal como programado, a Alexandre Herculano retomou parcialmente a atividade na segunda-feira, com aulas para os alunos da unidade de multideficiência e do ensino noturno, tendo reaberto na terça-feira para os alunos do 9.º ano e secundário, num total de 600 estudantes que estão a ocupar as salas onde não chove e que reúnem as condições indispensáveis.

Os restantes 300 alunos do 7.º e 8.º anos foram transferidos para a Escola Ramalho Ortigão, situada a um quilómetro de distância, e só hoje retomaram as atividades letivas.

Esta reabertura faseada com 600 dos 900 alunos e a transferência provisória dos restantes para a Ramalho Ortigão foi decidida na sexta-feira, após uma reunião com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, tendo nesse dia a secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, visitado o equipamento escolar e anunciado "obras urgentes".

A governante referiu ainda que só a Câmara do Porto tem acesso aos seis milhões de euros inscritos nos fundos do programa 2020 que podem servir para as obras de requalificação da Escola Alexandre Herculano.

Na terça-feira, em reunião do executivo, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, revelou ter alertado o Governo há quase um ano para o facto de não ter assinado compromissos sobre a reabilitação da Alexandre Herculano, no âmbito de fundos do Portugal 2020, e criticou o facto de não ser feita qualquer manutenção no edifício há anos.