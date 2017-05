Sobreviventes de Hiroxima e Nagasaki vieram falar ao Porto

Hoje às 13:36 Facebook

Dois sobreviventes das explosões atómicas de Hiroxima e Nagasaki falaram, esta quinta-feira, na Universidade Lusófona, no Porto, em defesa da não-proliferação de armas nucleares.

Mise Seiichiro e Tsuchida Kazumi tinham dez e quatro anos, respetivamente, quando as bombas caíram a seis e nove de agosto de 1945, e têm viajado um pouco por todo o mundo a bordo do "Peace Boat"(Barco da Paz), para advogar a erradicação de armamento nuclear à escala global.

Ambos os "hibakusha", palavra japonesa que define "pessoas afetadas por explosões", disseram à Lusa, traduzidos pelo arquiteto japonês Ren Ito, que "nenhum tipo de paz é construído com bombas".

O Japão entrou na II Guerra Mundial quando eu estava no primeiro ano da escola primária. No quinto ano apanhei com a bomba atómica", revelou Mise Seiichiro.

O sobrevivente, agora com 82 anos, estava sentado em casa da mãe a reproduzir, num órgão eletrónico, os sons dos bombardeiros que todos os dias cruzavam os céus de Nagasaki, ao ponto de estar já habituado aos alertas sonoros.

"Nessa altura, havia um novo tipo de avião americano que estava a bombardear muito o Japão. A minha família fugiu, por isso, para uma zona mais rural, para evitar os bombardeamentos. O meu avô tinha uma casa na aldeia, para onde fugimos", contou Seiichiro, que a nove de agosto de 1945 estava assim a 3.6 quilómetros do epicentro da explosão de Nagasaki.

"A minha avó chateou-se comigo e disse-me para parar. Quando fechei o órgão aconteceu. Uma grande luz", recordou.

Nenhum dos membros da família do sobrevivente pereceu na explosão, mas Mise Seiichiro revelou que, a partir desse dia, passou a odiar os Estados Unidos. "Todos os meus amigos morreram", contou, ressalvando que já não vive com esse ódio antigo.

Tsuchida Kazumi era uma de duas irmãs e dois irmãos da família que explorava um negócio de medicamentos nutricionais em Hiroxima. Aos quatro anos e 11 meses, não reteve a lembrança do momento da explosão, só "de acordar, depois de desmaiar", a três quilómetros do epicentro.

"Estou muito preocupada", admitiu Tsuchida Kazumi, em relação à posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, ainda em campanha, defendia a adoção por outros países de armas nucleares e, já eleito, declarou "Que seja uma corrida às armas", citado pela cadeia televisiva americana MSNBC.

"Dizem que as armas nucleares atuais podem ser até 100 vezes mais potentes que as utilizadas em Hiroxima e Nagasaki", acrescentou a sobrevivente de 76 anos, frisando que "caso sejam detonadas mais bombas, é toda a vida humana que está em risco".

Os dois "hibakusha" manifestaram ainda apreensão quanto aos testes balísticos da Coreia do Norte, sobretudo pela sua proximidade ao Japão e as "relações muito agressivas" do regime de Kim Jong-un com os Estados Unidos.

Para Jean-Marie Collin, vice-presidente da associação sem fins lucrativos "Initiatives pour le Desarmement Nucléaire" (Iniciativas para o Desarmamento Nuclear), também presente na conferência na Universidade Lusófona, aproxima-se uma oportunidade "sem precedentes" para a erradicação global de armas nucleares.

"Já houve negociações nas Nações Unidas para a abolição de armamento nuclear em março e as próximas serão em junho. Temos a oportunidade de ratificar um tratado em julho, porque mesmo que os Estados Unidos ou a França, por exemplo, não concordem, o resto do mundo está a favor", disse à Lusa.

O representante da associação parceira do projeto "Barco da Paz" espera ainda que Portugal compareça nas próximas negociações na sede das Nações Unidas, "ainda que tenha estado ausente em março."

"Agora que têm António Guterres enquanto secretário-geral da ONU, creio que seria uma boa oportunidade para Portugal promover este tratado", concluiu.