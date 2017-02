STCP espera ter em 2017 um dos 15 novos autocarros elétricos

Hoje às 14:10 Facebook

O presidente da STCP afirmou, esta segunda-feira, ter a expectativa de que o primeiro autocarro elétrico, dos 15 que a empresa prevê adquirir no âmbito da renovação da sua frota, esteja a circular nas ruas ainda este ano.

"Há uma secreta esperança de que o primeiro [dos 15 novos autocarros elétricos a adquirir] possa chegar ainda este ano, mas vamos ver como é que os prazos [do concurso a lançar] correm", disse Jorge Delgado, adiantando que "se não for em dezembro de 2017 por certo logo no início de 2018".

Segundo o presidente do conselho de administração da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), em março será lançado o concurso para aquisição de 282 novos autocarros movidos a gás natural e de 15 veículos elétricos.

Falando na cerimónia de apresentação do autocarro elétrico produzido pela Salvador Caetano e.BUS, que se encontra em testes, até meados de março, em duas linhas que servem os centros históricos do Porto e de Gaia, Jorge Delgado destacou que, "depois de algumas dificuldades impostas pela conjuntura nacional e pelas opções políticas passadas (...), está de volta a qualidade e fiabilidade do serviço que presta" a STCP.

"Está de volta para recuperar o seu lugar e a confiança dos milhões de clientes", sustentou, adiantando que, "pela primeira vez nos últimos seis anos", em 2016, a STCP "voltou a ganhar clientes e reconquistou quota de mercado".

Segundo o responsável, "ainda que ligeiro", o aumento foi de cerca de 0,4%, correspondendo a um ganho de cerca de 200 mil clientes, em ano que contou com a reposição de feriados.

"Esta inflexão é ainda mais percetível se considerarmos o aumento de 1,2 milhões de clientes transportados no segundo semestre do ano", disse.

Considerando que atualmente os cidadãos "não pedem apenas para ser transportados entre dois pontos geográficos", e por isso mesmo a STCP apostou na rede Wifi e "tecnologias de informação utilizadas ao serviço dos clientes", Jorge Delgado sublinhou que, em 2019, "quando terminar a primeira fase do processo de renovação da frota, para além da percentagem de veículos movidos a combustíveis tradicionais ser inferior a 10%, a frota elétrica será a mais expressiva no país".

Contribuirá, assim, "de forma inequívoca para a prossecução dos objetivos ambientais assumidos no âmbito da Cimeira de Paris", sustentou.

Sobre o veículo e.BUS que esta manhã foi apresentado, o responsável referiu que os testes em curso "servem para confrontar em operação real as características destes autocarros e perceber que condições" deve a STCP "colocar no caderno de encargos para aquisição de 15 autocarros elétricos".

No seu discurso, Jorge Delgado tinha já dito que os testes vão permitir à STCP "adquirir dados fundamentais para a definição de critérios de consulta ao mercado que potenciarão o investimento de renovação da frota".

O e.BUS, que atinge uma velocidade máxima de 70 quilómetros por hora, tem autonomia para 80 quilómetros e é carregado em 30 minutos.

O veículo dispõe de 35 lugares sentados e pesa 19 toneladas.