Taxistas esperam grande adesão à marcha lenta desta sexta-feira

A Comissão dos Profissionais de Táxi do Porto (CPTP) admite "paralisar o trânsito" esta sexta-feira na cidade com uma marcha lenta, em protesto contra as dificuldades que os profissionais do setor atravessam.

Um dos membros da CPTP, Pedro Vila, disse à agência Lusa que "deverão comparecer, pelo menos, uma centena de táxis" na marcha lenta, que vai decorrer entre as 16 e as 18 horas, entre a Rotunda do Castelo do Queijo e a Praça do Município, no Porto,

Na origem do protesto está a Lei 35/2016 - lei contra o transporte ilegal de passageiros -, que entrou em vigor em novembro e regulamenta o acesso à atividade e ao mercado dos transportes em táxi e reforça as "medidas dissuasoras de atividade ilegal" no setor, aumentando as coimas pelo exercício ilegal de transporte de táxi.

Os taxistas entendem que a lei não é cumprida e que "tudo está feito à medida das plataformas" eletrónicas de transporte de passageiros em veículos descaracterizados, como a Uber ou a Cabify.

Pelo exercício da atividade sem o alvará, as coimas passaram a ser entre dois mil e 4500 euros (pessoa singular) e entre cinco mil e 15 mil (pessoa coletiva).