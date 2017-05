Terminal rodoviário do Porto desvia 300 autocarros da Batalha e da Cordoaria

Hoje às 13:44, atualizado às 13:49 Facebook

O Terminal Rodoviário do Campo 24 de Agosto, no Porto, vai acolher 300 autocarros privados que se concentravam na Batalha e na Cordoaria, aliviando a cidade "do transporte pesado de passageiros", anunciou, esta quarta-feira, o presidente da Câmara.

Rui Moreira falava na cerimónia de inauguração daquele espaço da operadora privada Transdev, na freguesia do Bonfim (zona oriental), onde entrou ao lado da sua vice-presidente, Guilhermina Rego, e acompanhado também pelos vereadores do Ambiente e da Mobilidade (Filipe Araújo e Cristina Pimentel).

"Para além das condições de conforto que oferece aos passageiros, este equipamento é importante para servir bem a mobilidade. Com o terminal, alivia-se a cidade do transporte pesado de passageiros. Imaginem o impacto de deixar de ter 300 autocarros na Batalha e na Cordoaria", notou o autarca, em declarações aos jornalistas.

Na cerimónia, Moreira indicou que, numa primeira fase, o novo terminal vai acolher os autocarros que até agora se concentravam na garagem Atlântico, na Batalha, devendo, "a partir do princípio de junho", acolher também os que param na Cordoaria.

Segundo informações disponibilizadas na página da internet da autarquia, com estas novas instalações, as da Batalha "passam a ter apenas 20% dos autocarros que recebiam", ao passo que "na Cordoaria deixa de haver este tipo de transporte".

Pierre Jaffard, administrador delegado da Transdev Portugal e Espanha, destacou na cerimónia de inauguração que o novo terminal coberto, já em funcionamento, vai acolher "300 viaturas da Transdev e de empresas associadas e uma média de 4500 passageiros por dia".

Questionado pelos jornalistas, o responsável não quis especificar quais as empresas de transporte de passageiros do Grande Porto que vão operar a partir do terminal.

O administrador destacou que "mais de 1,5 milhões de pessoas vão passar no terminal em cada ano" e que o equipamento, situado junto à estação de metro do Campo 24 de Agosto, tem 17 lojas e um parque de estacionamento para 370 automóveis.

Numa nota de imprensa, a Transdev Mobilidade diz ter transferido "a totalidade dos serviços e atividade mantida nas instalações da Garagem Atlântico [na Batalha], dando assim início a uma nova fase de otimização da sua operação de transporte rodoviário no Porto".

Rui Moreira elogiou "que investidores estrangeiros acreditem na cidade e que essa atividade privada resolva um problema público, de mobilidade, que afeta todos os cidadãos".

"Quando é o setor privado que consegue resolver problemas públicos, estamos no bom caminho. É melhor do que serem os municípios, até porque o setor privado sabe melhor do que nós", afirmou.

"Não podemos pensar que, por termos problemas de mobilidade na cidade, vamos reduzir o transporte público. Mas é ótimo que esse transporte público possa operar num espaço fora das nossas vias principais, de maneira a que não acarrete constrangimentos ao trânsito", acrescentou.

O autarca esclareceu ainda que o futuro Terminal Intermodal de Campanhã, um investimento municipal, será "complementar" ao do Campo 24 de Agosto.

"Em termos de intermodalidade, o equipamento de Campanhã prevê parceiros diferentes porque vamos ter ligação à ferrovia, que aqui não existe, e ligações com a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto", descreveu.